В Москве отметили 99-ю годовщину со дня рождения Гейдара Алиева

Вчера в павильоне ”Азербайджан” на ВДНХ прошло торжественное открытие выставки ”Архитектор государственности современного Азербайджана” по случаю дня рождения общенационального лидера Азербайджанской Республики Гейдара Алиева, которому после распада СССР удалось сплотить народ, установить экономическую стабильность и наладить политическую обстановку на территории независимого государства.

"Роль и значение этого человека и в истории Советского союза, и в истории России, в истории нового Азербайджана чрезвычайно велика, - заявил на открытии выставки главный редактор журнала ”Национальная оборона”, политический аналитик Игорь Коротченко. - Сегодня мы, представители российской общественности, экспертного сообщества, отдаем дань уважения и памяти этому выдающемуся человеку, который сделал сам себя еще при Советском союзе, достигнув высших постов и в Политбюро, и в структуре власти Советского союза, дойдя до поста первого заместителя председателя Совета министров СССР. Причем всё это исключительно благодаря своему уму, таланту, воле, целеустремленности и интеллекту. В том, какие выдающиеся победы одержал нынешний Азербайджан, - огромная роль того фундамента государственности, который заложил Гейдар Алиев".

"То, что сделал Гейдар Алиевич, заложив фундамент нашей процветающей страны, сейчас дает возможность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, нашему главнокомандующему, вести страну вперед, - говорит руководитель гуманитарных программ российского представительства Фонда Гейдара Алиева Тамилла Ахмедова. - Это редкий случай, когда день рождения одного политика становится днем рождения всей нации. Десятое мая для каждого азербайджанца, независимо от того, где он живет, у всех, кто имеет хоть какое-либо отношение к Азербайджану, святой и значимый день".

"Гейдар Алиев выступил основателем современной азербайджанской государственности, прекратил вялотекущую гражданскую войну, смог остановить армянские войска, используя свои огромные дипломатические таланты, свои огромные связи и в России, и в Турции, - заявил директор института политических исследований Сергей Марков. - Гейдар Алиев смог построить хорошие отношения с Россией, и союзнические отношения с Турцией, которая стала мощным мотором развития азербайджанской экономики и общей стабилизации. На этих свершениях Гейдара Алиева Ильхам Алиев смог обеспечить быстрое экономическое развитие, создать сильную армию, которая одержала ошеломительную победу в Карабахской войне".

На ВДНХ гостям выставки показывали фильмы и архивные видеокадры о жизнедеятельности советского и азербайджанского государственного политического деятеля, внесшего огромный вклад в становление современного Азербайджана.