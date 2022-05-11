Урал увидит кукольные спектакли из Турции и Казахстана

11 мая. 21:33

Около 14 спектаклей, в том числе из Турции и Казахстана, будут представлены на XI Международном фестивале театров кукол "Петрушка Великий" в Екатеринбурге.

Как уточнили в департаменте информационной политики региона, фестиваль пройдет с 8 по 12 сентября.

Участие в нем примут театральные коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Кирова, Республики Тыва, Иркутска и других городов и регионов.

Также планируется выступление зарубежных театров - стамбульского Sevincer Puppet Theatr, Костанайского театра кукол, а также участников польско-российского проекта MATERIA theatre.