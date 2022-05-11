Центробанк: кризис 2022 года будет одним из самых существенных для России с 1990-х

11 мая. 21:26

Кризис текущего года станет одним из самых серьезных для российской экономики с 1990-х годов, об этом говорится в докладе Центрального банка РФ.

"Меры, принимаемые правительством Российской Федерации и Банком России, будут поддерживать структурную трансформацию экономики, переход к новым равновесным трендам", - цитирует его ТАСС.

В докладе регулятора также сказано, что санкции и ограничения на экспорт российских товаров и импорт в РФ будут действовать до 2024 года.

"Общая неопределенность и ограничения на российский экспорт, скорее всего, будут влиять на мировые товарные рынки и удерживать цены на повышенном уровне", - отметили в ЦБ РФ.

При этом в регуляторе полагают, что российская экономика "пройдет большую часть пути адаптации" к середине будущего года, когда появятся новые связи и рынки сбыта, возникнут возможности для локализации производств.

В то же время, уточнили в Центробанке, мощные шоки, оказывающие влияние на ключевые производственные процессы, могут вызвать более масштабное и продолжительное сокращение предложения относительно спроса.

Инфляция за 2022 год в конце года, прогнозируют аналитики ЦБ РФ, составит 18-23%. В 2023-2024 годах она будет замедляться.