Четыре человека пострадали в ходе атаки волка на село в Казахстане

11 мая. 20:56

Волк атаковал село Шоктыбай Западно-Казахстанской области, ранения получили четыре человека, сообщает телеканал "Астана".

Одна из жительниц населенного пункта, которую покусало животное, до сих пор лежит в больнице с глубокой раной, однако сейчас ее жизни ничего не угрожает.

Хищник напал на село на выходных. Как пояснили местные жители, волка приняли за бродячего пса. Он спокойно разгуливал по улицам, но затем кинулся на собак и людей.

Отмечается, что четверо человек, включая четырехлетний ребенок, были госпитализированы. Им сделали прививки от бешенства, а саму волчицу пришлось застрелить. Кроме того, пришлось убить и собак, которых хищник успел покусать.