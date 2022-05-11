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Правительство составило список энергокомпаний, попавших под ответные санкции России

Правительство составило список энергокомпаний, попавших под ответные санкции России

Российское правительство утвердило список юридических лиц, в отношении которых вводятся ответные рестрикции. Такое постановление кабинета министров опубликовано на официальном портале правовой информации.

В перечень включены 31 организация из Германии, Франции и других стран Европы, а также из Америки и Сингапура. Среди их числе бывшие европейские дочки "Газпрома", трейдеры и операторы подземных хранилищ газа, пишет ТАСС

С компаниями из списка больше нельзя совершать ряд операций. Так, российские органы власти, юридические и физические лица не смогут заключать сделки с ними и с организациями, которые находятся под их контролем, выполнять перед ними обязательства по уже совершенным сделкам, осуществлять финансовые операции в их пользу. Ограничения распространяются и на заключенные внешнеторговые контракты.

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