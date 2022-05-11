Высокий уровень террористической опасности продлили в пяти муниципалитетах Крыма

11 мая. 20:28

Власти продлили "желтый" уровень террористической опасности в пяти муниципалитетах Крыма и на некоторых гособъектах, заявил глава региона Сергей Аксенов.

"Для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан с 20:00 11 мая 2022 года до 20:00 26 мая 2022 года высокий ("желтый") уровень террористической опасности будет действовать на территории городских округов Армянск, Джанкой, Красноперекопск, Джанкойского и Красноперекопского районов", - сообщил он в своем канале в Telegram.

Высокий уровень террористической опасности останется в силе на объектах министерств транспорта, ЖКХ, здравоохранения, энергетики и промполитики, а также госкомитета по водному хозяйству.

Напомним, высокий уровень террористической опасности был установлен 11 апреля в семи муниципалитетах на севере и востоке Крыма - в Армянске, Джанкое, Керчи, Красноперекопске, а также Джанкойском, Красноперекопском и Ленинском районах. Он был продлен 26 апреля, тогда же его распространили на подведомственные объекты шести органов власти.

Шкала террористической опасности включает три уровня: повышенный - "синий", высокий - "желтый", и критический - "красный".