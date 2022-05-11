Стоимость топлива продолжает расти во Франции

11 мая. 20:26

Цены на топливо во Франции вновь возросли на прошлой неделе, говорят данные министерства экологии и устойчивого развития.

В ведомстве отметили, что на прошлой неделе литр самого продаваемого в стране дизельного топлива стоил в среднем 1,9438 евро - на 6,23 цента больше, чем неделей ранее. Бензин Super SP95 также подорожал на 6,35 цента, достигнув 1,8658 евро за литр, а бензин Super SP95-E10 вырос на 6,10 цента, стоимость составила 1,8233 евро за литр.

Напомним, в конце марта стоимость топлива во Франции демонстрировала снижение после нескольких месяцев роста.