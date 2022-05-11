Пассажирские поезда снова начнут ходить между Узбекистаном и Казахстаном

11 мая. 19:54

Узбекистан снова запускает железнодорожные пассажирские перевозки с Казахстаном, которые были временно прекращены ранее из-за пандемии коронавируса, такое сообщение распространила компания "Узбекистанские железные дороги".

В нем говорится, что перевозки возобновлены по согласованию с "Казахстанскими железными дорогами".

"15 мая 2022 года пассажирский поезд №647/648 начнет курсировать по маршруту Нукус - Бейнеу - Нукус. А с 16 мая выйдет в рейс поезд № 1/2 сообщением Алматы - Ташкент - Алматы", - цитирует сообщение ТАСС.

Поезда будут отправляться с железнодорожного вокзала "Ташкент Центральный" три раза в неделю.

Уточняется, что по прибытии в Казахстан пассажиры должны предоставить справку об отрицательном результате ПЦР-теста на COVID-19.