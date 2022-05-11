Отца с дочерью застрелили в одной из квартир Махачкалы

11 мая. 19:51

Тела отца и дочери с огнестрельными ранениями обнаружили в одном из домов столицы Дагестана, сообщает пресс-служба МВД республики.

В среду, в 16:15 по московскому времени, полицейским поступил сигнал о выстрелах в квартире в многоэтажке на улице Лаптиева в Махачкале.

Прибывшие полицейские нашли в квартире тела 18-летней девушки и ее 52-летнего отца с огнестрельными ранениями. Предположительно, их убили из ружья, лежавшего рядом с телом погибшего.

В настоящее время на месте инцидента работает следственно-оперативная группа.