Годовая инфляция за неделю с 30 апреля по 6 мая ускорилась до 17,77% в России

11 мая. 19:36

Инфляция в РФ с 30 апреля по 6 мая ускорилась до 17,77% в годовом выражении, неделей ранее она составляла 17,73%, сказано в обзоре "О текущей ценовой ситуации", написанном Минэкономразвития России.

"За неделю с 30 апреля по 6 мая 2022 года инфляция замедлилась до 0,12% после 0,21% неделей ранее. В приведенном к годовым темпам (то есть аннуализированном) выражении инфляция замедлилась до 6,4% с 11,5% неделей ранее, что стало минимальным значением с 10 января 2022 года (+0,1% неделя к неделе)", - цитирует документ ТАСС.

В МЭР пояснили, что инфляцию по-прежнему сдерживает замедление роста цен на продовольствие (+0,18%), которое происходит благодаря снижению цен на плодоовощную продукцию, а также изменениям темпов роста цен на другие продукты питания.