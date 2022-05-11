Антироссийские санкции повлияли на деятельность крупнейшего порта Европы

11 мая. 19:12

Санкции против РФ негативно сказываются на работу порта Роттердама, крупнейшего порта в Европе, более сильное влияние ожидается до конца года, заявил глава администрации порта Аллард Кастелейн.

По его словам, санкции по-разному отражаются на логистических цепочках. То есть, если ограничения связаны с ценностью товаров, то все эти товары и контейнеры должны проверяться, и таким образом есть риск создания затора в цепочке поставок.

"Пока мы видим возрастающее воздействие санкций, но это началось где-то в середине первого квартала, мы ожидаем более значительного влияния в оставшуюся часть года", - цитирует его Bloomberg".

Говоря о влиянии санкций на поставки ресурсов, он сказал, что за последнее время отмечается снижение поставок нефти марки Urals. При этом Кастелейн считает, что нефть из России продолжает поступать в порт благодаря глобальным трейдерам, которые покупают ее, перерабатывают, хранят ее в терминалах, переправляют в другие страны.