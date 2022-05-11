S7 не будет летать из Москвы в Анапу, Геленджик и Симферополь до 23 июня

11 мая. 19:13

Российская авиакомпания S7 прекратила продажи билетов в Анапу, Геленджик, Краснодар и Симферополь по конец июня, следует из системы бронирования перевозчика.

Рейсы из Москвы в Анапу, Геленджик, Краснодар, Ростов-на-Дону и Симферополь не будут проводится по 23 июня включительно, передает РИА Новости.

Кроме того, отменены полеты из российской столицы в Воронеж, Белгород, Брянск, Липецк - по конец сентября.

Напомним, Росавиация 24 февраля ограничила полеты в аэропорты юга и центральной части РФ, они действуют до 13 мая. Не летают самолеты в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элисту.