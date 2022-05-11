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Отели Турции сняли практически все коронавирусные ограничения

Отели Турции сняли практически все коронавирусные ограничения

Гендиректор пятизвездочного отеля Xanadu Resort в Белеке Тарык Кыранкайя сообщил о снятии турецкими отелями почти всех ограничений по COVID-19 для постояльцев.

По его словам, шведский стол теперь работает в прежнем режиме - гости могут накладывать себе еду на тарелки без помощи повара.

Также отели отменили требование о резервировании номеров для легко заболевших и остающихся на карантине путешественников. Туристы с положительным ПЦР-тестом могут самоизолироваться в номере, куда им будут доставлять еду.

Если на пятый день карантина результаты теста покажут отрицательный результат, то человек может продолжить отдых. Единственным действующим ограничением остается соблюдение социальной дистанции.

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