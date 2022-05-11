Турция запросила у США ракеты и радары для истребителей F-16

11 мая. 19:20

Турция запросила у США поставку ракет и радаров для своего парка истребителей F-16 на сумму $400. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, запрос будет представлен Конгрессу США на утверждение. Он включает в себя поставку зенитной ракеты AIM-120 AMRAAM, линейной авиационной ракеты AIM-9 Sidewinder, радара и другого оборудования, передает РИА Новости.

Согласно предварительной информации, в настоящее время на вооружении ВВС Турции находится более 230 самолетов F-16.

Как отмечается, администрация президента США Джо Байдена сделала неофициальное заявление ключевым лидерам обеих палат конгресса, добиваясь принятия запроса Турции. Предполагается, что с вышеупомянутым пакетом стоимостью $400 млн турецкие F-16 можно эксплуатировать многие годы.

Напомним, ранее США исключили Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 из-за покупки Анкарой зенитно-ракетных комплексов С-400. США аннулировали совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 (Австралия, Великобританией, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия и Канада). Впоследствии президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция предложила США купить другие истребители, но не пятого, а четвертого поколения - F-16.