Южный Кавказ может стать главным транзитным коридором Евразии

После пандемии коронавируса украинский кризис стал вторым серьезным ударом для мировой экономики. Поскольку торговым отношениям, которые и так уже пострадали из-за пандемии, был нанесен ущерб в результате как самого конфликта, так и связанных с ним санкций, транспортные и страховые расходы продолжают расти. The National Interest пишет, что были затронуты глобальные цепочки добавленной стоимости многих отраслей, включая продукты питания, автомобили, строительство, нефтехимию и транспорт. Крупнейшие предприниматели и политики все больше осознают острую необходимость в альтернативных транспортных и логистических маршрутах, понимая, что Южный Кавказ обладает в этом отношении незадействованным потенциалом и может стать важным транспортным и торговым узлом.

Торговый кризис по всей Евразии

Даже во время пандемии выросли как объемы импорта, так и экспорта товаров в торговле между Китаем и ЕС. Но поскольку ситуация на Украине привела к ограничению транзитных связей с Россией - крупнейшей страной мира, а также страной, через которую проходят многие торговые пути, - все евразийское пространство столкнулось с торговым кризисом. Некоторые страны ЕС, наряду с США и Канадой, уже начали закрывать свои аэропорты, морские порты и границы для российских перевозчиков, усугубляя ситуацию.

Ситуация осложняется еще тем, что во время предыдущих пограничных кризисов между Польшей и Белоруссией также поднимались вопросы о надежности транспортных коридоров, проходящих через эти районы. Некоторые из санкций, введенных против России и Белоруссии, носят, как многие надеются, временный характер. Санкции и торговые льготы будут зависеть от того, чем закончится конфликт. Тем не менее текущая ситуация уже подтолкнула мировые транспортные компании к мысли о более стабильных альтернативных маршрутах. Эксперты обсуждают возможность увеличения грузопотока через Среднюю Азию, Азербайджан, Турцию и Грузию.

В свете последних геополитических событий огромный потенциал региона как надежного поставщика энергоресурсов вызвал новый всплеск интереса. Как уже существующая инфраструктура, так и новые инициативы показывают, что Центральная Азия и Южный Кавказ обладают неиспользованным потенциалом энергетических и торговых коридоров. У региона выигрышное географическое положение: он расположен между двумя крупными странами (Иран и Россия), которые уже находятся под западными санкциями.

Диверсификация существующих торговых путей отвечает интересам всех сторон. Поскольку глобальные цепочки поставок пострадали в результате недавних глобальных потрясений, стало очевидным, что сохранение жизнеспособности мировой экономики, особенно в условиях любого потенциального будущего кризиса, зависит от того, будут ли заинтересованные стороны находить новые транспортные и логистические маршруты. С учетом этого Южный Кавказ и Центральная Азия выглядят как единственный устойчивый вариант для транзита.

Развитие Южнокавказского маршрута

Сегодня возрастает значение двусторонних, трехсторонних и многосторонних соглашений с целью развития южнокавказского маршрута. Растущие потребности в развитии Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТР), или "Среднего коридора", требуют принятия конкретных шагов. Этот вопрос неоднократно обсуждался региональными лидерами, особенно президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым. Эти страны, а также Азербайджан и Грузия уже договорились о создании совместного предприятия, которое будет решать все вопросы сквозного тарифообразования, декларирования грузов, применения единых IT-решений и консолидации транзитных грузов, перевозимых по "Среднему коридору". По словам генерального секретаря ассоциации ТМТР Гайдара Абдикеримова, это совместное предприятие будет официально зарегистрировано в начале или середине 2023. В рамках новой структуры планируется присоединение международного коридора Север-Юг к каспийским морским портам и расширение коридора за счет включения Ирана, стран Персидского залива, Северной Африки и Индии. При этом через Среднюю Азию, Азербайджан и Грузию планируется перевезти дополнительно до 150 тысяч контейнеров и около 35 тысяч автомобилей. Эти изменения внесут значительный вклад в дальнейшее развитие "Среднего коридора".

Кроме того, АО "Казахстанские железные дороги" и ЗАО "Азербайджанские железные дороги" подписали соглашение о сотрудничестве в области логистики. Стороны обсудили вопросы дальнейшего развития перевозок по "Среднему коридору", а также обозначили необходимость активизации работы по повышению пропускной способности и сокращению транзитного времени на маршруте. Объем грузоперевозок по ТМТР в 2021 году составил 586,2 тысячи тонн, а контейнерных перевозок - 25 200 единиц двадцатифутового эквивалента (ДФЭ). Эти цифры довольно низкие по сравнению с грузовыми перевозками между ЕС и Китаем, но реформы в области инфраструктуры увеличат потенциал этого транспортного маршрута. Фактически объем контейнерных перевозок за последние четыре года увеличился в 2,8 раза.

Наконец, следует отметить, что и Иран, и Азербайджан работают над проектом дороги в Нахчыван через территорию Ирана. Баку и Тегеран недавно подписали меморандум о взаимопонимании о создании новых коммуникационных связей, который включает в себя строительство соответствующей инфраструктуры. Стороны планируют построить на границе пункт пропуска, который сможет принимать не менее тысячи грузов (экспортных, импортных и транзитных) с 500 въездами и 500 выездами в сутки. На повестке дня пока остается открытие Зангезурского коридора через территорию Армении. Вопрос этот спорный, учитывая состояние отношений между Арменией и Азербайджаном в свете итогов 44-дневной войны 2020 года. Тем не менее возобновление работы как железных, так и автомобильных дорог через Зангезурский коридор обсуждалось лидерами обеих стран в Брюсселе 6 апреля. Азербайджан, в свою очередь, уже предпринял меры по увеличению пропускной способности и в ближайшие годы намерен увеличить объем грузоперевозок по Каспию.

Самым важным аспектом стран Южного Кавказа, а особенно Азербайджана относительно транзитных путей Евразийского региона можно назвать то, что на этот регион не распространяются международные ограничения или запреты по сравнению с другими маршрутами. Во всяком случае, такие успешные мегапроекты, как железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, Южнокавказский трубопровод, демонстрируют, что регион открыт для бизнеса.