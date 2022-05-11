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Южный Кавказ может стать главным транзитным коридором Евразии

The National Interest
Южный Кавказ может стать главным транзитным коридором Евразии

После пандемии коронавируса украинский кризис стал вторым серьезным ударом для мировой экономики. Поскольку торговым отношениям, которые и так уже пострадали из-за пандемии, был нанесен ущерб в результате как самого конфликта, так и связанных с ним санкций, транспортные и страховые расходы продолжают расти. The National Interest пишет, что были затронуты глобальные цепочки добавленной стоимости многих отраслей, включая продукты питания, автомобили, строительство, нефтехимию и транспорт. Крупнейшие предприниматели и политики все больше осознают острую необходимость в альтернативных транспортных и логистических маршрутах, понимая, что Южный Кавказ обладает в этом отношении незадействованным потенциалом и может стать важным транспортным и торговым узлом.

Торговый кризис по всей Евразии

Даже во время пандемии выросли как объемы импорта, так и экспорта товаров в торговле между Китаем и ЕС. Но поскольку ситуация на Украине привела к ограничению транзитных связей с Россией - крупнейшей страной мира, а также страной, через которую проходят многие торговые пути, - все евразийское пространство столкнулось с торговым кризисом. Некоторые страны ЕС, наряду с США и Канадой, уже начали закрывать свои аэропорты, морские порты и границы для российских перевозчиков, усугубляя ситуацию.

Ситуация осложняется еще тем, что во время предыдущих пограничных кризисов между Польшей и Белоруссией также поднимались вопросы о надежности транспортных коридоров, проходящих через эти районы. Некоторые из санкций, введенных против России и Белоруссии, носят, как многие надеются, временный характер. Санкции и торговые льготы будут зависеть от того, чем закончится конфликт. Тем не менее текущая ситуация уже подтолкнула мировые транспортные компании к мысли о более стабильных альтернативных маршрутах. Эксперты обсуждают возможность увеличения грузопотока через Среднюю Азию, Азербайджан, Турцию и Грузию.

В свете последних геополитических событий огромный потенциал региона как надежного поставщика энергоресурсов вызвал новый всплеск интереса. Как уже существующая инфраструктура, так и новые инициативы показывают, что Центральная Азия и Южный Кавказ обладают неиспользованным потенциалом энергетических и торговых коридоров. У региона выигрышное географическое положение: он расположен между двумя крупными странами (Иран и Россия), которые уже находятся под западными санкциями.

Диверсификация существующих торговых путей отвечает интересам всех сторон. Поскольку глобальные цепочки поставок пострадали в результате недавних глобальных потрясений, стало очевидным, что сохранение жизнеспособности мировой экономики, особенно в условиях любого потенциального будущего кризиса, зависит от того, будут ли заинтересованные стороны находить новые транспортные и логистические маршруты. С учетом этого Южный Кавказ и Центральная Азия выглядят как единственный устойчивый вариант для транзита.

Развитие Южнокавказского маршрута

Сегодня возрастает значение двусторонних, трехсторонних и многосторонних соглашений с целью развития южнокавказского маршрута. Растущие потребности в развитии Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТР), или "Среднего коридора", требуют принятия конкретных шагов. Этот вопрос неоднократно обсуждался региональными лидерами, особенно президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым. Эти страны, а также Азербайджан и Грузия уже договорились о создании совместного предприятия, которое будет решать все вопросы сквозного тарифообразования, декларирования грузов, применения единых IT-решений и консолидации транзитных грузов, перевозимых по "Среднему коридору". По словам генерального секретаря ассоциации ТМТР Гайдара Абдикеримова, это совместное предприятие будет официально зарегистрировано в начале или середине 2023. В рамках новой структуры планируется присоединение международного коридора Север-Юг к каспийским морским портам и расширение коридора за счет включения Ирана, стран Персидского залива, Северной Африки и Индии. При этом через Среднюю Азию, Азербайджан и Грузию планируется перевезти дополнительно до 150 тысяч контейнеров и около 35 тысяч автомобилей. Эти изменения внесут значительный вклад в дальнейшее развитие "Среднего коридора".

Кроме того, АО "Казахстанские железные дороги" и ЗАО "Азербайджанские железные дороги" подписали соглашение о сотрудничестве в области логистики. Стороны обсудили вопросы дальнейшего развития перевозок по "Среднему коридору", а также обозначили необходимость активизации работы по повышению пропускной способности и сокращению транзитного времени на маршруте. Объем грузоперевозок по ТМТР в 2021 году составил 586,2 тысячи тонн, а контейнерных перевозок - 25 200 единиц двадцатифутового эквивалента (ДФЭ). Эти цифры довольно низкие по сравнению с грузовыми перевозками между ЕС и Китаем, но реформы в области инфраструктуры увеличат потенциал этого транспортного маршрута. Фактически объем контейнерных перевозок за последние четыре года увеличился в 2,8 раза.

Наконец, следует отметить, что и Иран, и Азербайджан работают над проектом дороги в Нахчыван через территорию Ирана. Баку и Тегеран недавно подписали меморандум о взаимопонимании о создании новых коммуникационных связей, который включает в себя строительство соответствующей инфраструктуры. Стороны планируют построить на границе пункт пропуска, который сможет принимать не менее тысячи грузов (экспортных, импортных и транзитных) с 500 въездами и 500 выездами в сутки. На повестке дня пока остается открытие Зангезурского коридора через территорию Армении. Вопрос этот спорный, учитывая состояние отношений между Арменией и Азербайджаном в свете итогов 44-дневной войны 2020 года. Тем не менее возобновление работы как железных, так и автомобильных дорог через Зангезурский коридор обсуждалось лидерами обеих стран в Брюсселе 6 апреля. Азербайджан, в свою очередь, уже предпринял меры по увеличению пропускной способности и в ближайшие годы намерен увеличить объем грузоперевозок по Каспию.

Самым важным аспектом стран Южного Кавказа, а особенно Азербайджана относительно транзитных путей Евразийского региона можно назвать то, что на этот регион не распространяются международные ограничения или запреты по сравнению с другими маршрутами. Во всяком случае, такие успешные мегапроекты, как железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, Южнокавказский трубопровод, демонстрируют, что регион открыт для бизнеса.

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