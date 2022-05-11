Москва и Минск перейдут на оплату газа в рублях

11 мая. 18:36

Россия и Беларусь подписали документы о внесении изменений в межправительственное соглашение по поставкам природного газа в республику, сообщает пресс-служба Минэнерго РФ.

Подписанные протоколы говорят об утверждении перехода на оплату газа в российских рублях, а также определяют условия формирования цены на него с апреля до конца текущего года.

В ведомстве отметили, что свои подписи под документами поставили министр энергетики РФ Николай Шульгинов и его белорусский коллега Виктор Каранкевич. На процедуре подписания присутствовал посол Беларуси в РФ Владимир Семашко.