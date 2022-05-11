Женщина-клерк похитила 62 млн рублей у клиентов банка на Ставрополье

11 мая. 18:29

Суд в отношении сотрудницы банка, обвиняемой в мошенничестве со вкладами клиентов, пройдет на Ставрополье, такое сообщение опубликовано на сайте МВД России.

"Следствием установлено, что 26-летняя жительница Изобильненского городского округа, работая экспертом клиентского центра в филиале одного из финансовых учреждений, похитила у местных жителей около 62 млн рублей", - цитирует официального представителя МВД РФ Ирину Волк "Интерфакс-Юг".

Подозреваемая обладала информацией о сберегательных счетах клиентов в центральном офисе банка. Она предлагала им завести вклады и перевести на них скопленные сбережения. Для согласившихся девушка изготавливала и передавала им поддельные документы.

На самом же деле, обвиняемая не вносила на счета полученные от обманутых людей деньги, а, пользуясь доступом к программе по обслуживанию и управлению банковскими счетами клиентов, обналичивала их через банкоматы.

Следствие также подтвердило, что сотрудница легализовывала эти средства: купила недвижимость, а затем ее перепродала. В общей сложности она легализовала свыше 2,2 млн рублей.

Женщину обвиняют в 82 эпизодах мошенничества (ч.3 и 4 ст.159 УК РФ) и легализации денежных средств (ч.2 ст.174.1 УК РФ).