Галкин стал главой Росстата

11 мая. 18:24

Новым главой Росстат назначен Сергей Галкин. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Руководителем Федеральной службы государственной статистики (Росстат) стал Сергей Галкин", - сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале правительства.

Ранее Сергей Галкин работал в министерстве экономического развития (МЭР). С ноября 2018 года он в должности заместителя министра курировал вопросы региональной политики и регионального развития.

Напомним, бывший глава Росстата Павел Малков накануне был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Рязанской области вместо ушедшего в отставку Николая Любимова.