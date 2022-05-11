В Ереване оппозиция заблокировала все входы в мэрию

11 мая. 18:21

Армянская оппозиция собралась у здания городской администрации для участия в акции протеста. Они призывают сотрудников столичного муниципалитета присоединиться к ним.

Член националистической партии "Армения" Арцвик Минасян в ходе протеста заявил об уважении к сотрудникам мэрии, а также добавил, что никто не имеет права увольнять людей за их политические взгляды или действия.

В свою очередь, вице-спикер парламента Армении, один из руководителей протестов Ишхан Сагателян сказал, что у главы правительства Никола Пашиняна уже нет власти. Он также назвал данную акцию мирной и призвал премьера покинуть свой пост.

Как сообщает Sputnik Армения, оппозиционерам удалось разблокировать здание мэрии Еревана после часового отцепления.