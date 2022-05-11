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Пашинян подтвердил: Армения готова к мирным переговорам с Азербайджаном

Пашинян подтвердил: Армения готова к мирным переговорам с Азербайджаном

Армения готова к мирным переговорам с Азербайджаном, которые скоро начнутся. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе официального визита в Нидерланды.

"В ближайшее время планируется встреча наших представителей по делимитации и демаркации, состоится также встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана", - приводит слова главы правительства "Арменпресс".

Пашинян также напомнил о необходимости "открыть региональные коммуникации, железные и автомобильные дороги с Азербайджаном".

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