НАТО: мы помогаем Киеву, чтобы избежать прямого конфликта с РФ

11 мая. 17:45

Оказывая поддержку Киеву и укрепляя собственную оборону, мы стараемся минимизировать риски прямого столкновения с Россией, заявил замгенсека НАТО Мирча Геоана.

"Мы должны сделать так, что, поддерживая Украину, укрепляя оборону НАТО, мы не создаем риски эскалации в войну между НАТО и Россией", - приводит его слова РИА Новости.

Он подчеркнул, что альянс несет ответственность за то, чтобы конфликт не распространялся, "поскольку это приведет к большим страданиям, смертям и большей нестабильности по всему миру".