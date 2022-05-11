Пенсионер заступился за невестку и убил сына в Алматинской области

11 мая. 17:58

В Алматинской области взят под стражу 69-летний мужчина, обвиняемый в убийстве своего сына. Об этом рассказали в полиции.

Седьмого мая в Каратальском районе, в одном из частных домов села Дойыншы было найдено тело 42-летнего мужчины, убитого ударом ножа.

Подозреваемого - 69-летнего отца потерпевшего - нашли в доме его младшего сына, он дал признательны показания.

Пенсионер пояснил, что приехал к сыну поговорить о семейных вопросах, и случайно застал ссору супругов, передает Sputnik Казахстан.

"Он говорит, что при вспыхнувшей ссоре встал на защиту снохи. После чего подвыпивший сын набросился на него с кулаками, а он в ответ схватился за кухонный нож", - рассказал начальник Каратальской районной полиции Рауан Абдраимов.

Идет расследование по ст.99 Уголовного кодекса (Убийство).