Минздрав России предупредил о риске возникновения новых штаммов коронавируса

11 мая. 17:39

Дельта- и омикрон-штаммы коронавируса COVID-19 создают новые вызовы для борьбы с инфекцией. Об этом глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил на XII встрече министров здравоохранения стран БРИКC.



"Вирус COVID-19 мутирует, и такие мутантные штаммы, как "дельта" и "омикрон" создают новые вызовы для борьбы с инфекцией. При этом все мы понимаем, что появление новых, других штаммов, причем не только коронавируса - это только дело времени", - пояснил министр.



Он подчеркнул, что в этой связи странам БРИКС необходимо в первую очередь создать собственный механизм раннего предупреждения массовых инфекционных заболеваний и принятия активных и эффективных мер.



Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 518 млн, из них более 6,2 млн человек скончались.