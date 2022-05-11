ФСБ может получить автоматический доступ к базам данным такси

11 мая. 17:36

Российское правительство внесло в Госдуму законопроект о регулировании работы такси, обязывающий в том числе службы заказа такси автоматически предоставлять данные ФСБ, такой документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Согласно ему, службы заказа легкового такси должны будут предоставлять Федеральной службе безопасности автоматизированный доступ к информационным системам и базам данных, которые применяются для получения, хранения, обработки и передачи заказов, пишет ТАСС.

Законопроект также предполагает создание трех реестров: регионального реестра служб заказа такси, регионального реестра перевозчиков легковыми такси и регионального реестра легковых такси.