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ФСБ может получить автоматический доступ к базам данным такси

ФСБ может получить автоматический доступ к базам данным такси

Российское правительство внесло в Госдуму законопроект о регулировании работы такси, обязывающий в том числе службы заказа такси автоматически предоставлять данные ФСБ, такой документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Согласно ему, службы заказа легкового такси должны будут предоставлять Федеральной службе безопасности автоматизированный доступ к информационным системам и базам данных, которые применяются для получения, хранения, обработки и передачи заказов, пишет ТАСС.

Законопроект также предполагает создание трех реестров: регионального реестра служб заказа такси, регионального реестра перевозчиков легковыми такси и регионального реестра легковых такси.

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