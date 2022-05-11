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Россия предложила создать Медицинскую ассоциацию БРИКС

Россия предложила создать Медицинскую ассоциацию БРИКС

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в рамках XII встречи министров здравоохранения государств БРИКC предложил организовать медицинскую ассоциацию стран организации.

По его словам, это позволит коллегиально обсуждать и разрабатывать стандарты качества медицинской помощи, решать вопросы повышения квалификации медицинского сообщества, а также вырабатывать принципы медицинской этики на пространстве БРИКС.

"Предлагаем подумать над данной идеей создания Медицинской ассоциации БРИКС и будем надеяться на ее обсуждение в рамках нашей межсессионной работы",- цитирует Мурашко пресс-служба министерства.

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