Аномальные холода покидают Северный Кавказ и Юг России

11 мая. 16:59

Аномально холодная погода, установившая территории Северного Кавказе и Юга России уже в конце этой недели сменится весенним теплом и солнцем, сообщила специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.

"Уже завтра в небе над югом дождевых облаков будет становиться все меньше, небольшие дожди пройдут лишь в горах и предгорьях Кавказа, но солнца будет становиться все больше и больше", - приводит слова собеседницы ТАСС.

Далее она отметила, что на юге Ростовской и в Волгоградской областях, Краснодарском крае в четверг днем потеплеет до 16−21 градуса, в пятницу – до 18−23 градусов, а в выходные столбики термометров будут подниматься до 20−25 градусов, местами — до 27 градусов.

В то же время синоптик предупредила, что в среду и четверг в горных районах еще возможны дожди, местами с грозами.