Правоохранители Нальчика расследуют дело финансовой мошенницы

11 мая. 16:54

Правоохранители Кабардино-Балкарии задержали жительницу Нальчика, подозреваемую в хищении более 12 млн рублей при помощи финансовой пирамиды, - сообщает МВД по КБР.

Годом ранее женщина через мессенджеры распространяла информацию, в которой предлагала гражданам приобрести акции различных компаний и криптовалюту, обещая высокий доход за короткое время.

"Схема работала по принципу финансовой пирамиды. Часть полученных денежных средств одних вкладчиков она использовала для выплаты дивидендов другим, а также тратила на собственные нужды", - говорится в сообщении, передает "Интрефакс".

Полицейские уже получили около 50 заявлений жителей разных регионов страны, пострадавших от преступных действий подозреваемой, сумма ущерба составляет более 12 млн рублей.

В отношении 44-летней женщины возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество в особо крупном размере", ведется следствие.