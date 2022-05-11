Кубанский бизнес поддержат бюджетными средствами

11 мая. 16:34

Власти Кубани приняли решение в условиях антироссийских санкций выделить на поддержку бизнеса из краевого бюджета дополнительно 3,5 млрд рублей, - сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сегодня провел заседание региональной комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности.

"Сегодня нам важно не количество, а востребованность и доступность мер поддержки. Санкции коснулись всех отраслей, и наша ключевая задача – помочь предприятиям продолжать работу, сохранить сотрудников. Это даст жителям уверенность в завтрашнем дне. Для этого в условиях санкций на поддержку бизнеса из краевого бюджета дополнительно предусмотрели 3,5 млрд рублей. Принятые меры охватывают все сферы – от малых и средних до крупных промышленных предприятий", – поведал Вениамин Кондратьев, передает "АиФ-Юг".

Также губернатор Кубани подчеркнул, что все дополнительные меры, их эффективность и необходимость нужно сверять с самим бизнесом, получать от предпринимателей обратную связь.

В совещании принял участие председатель ЗСК Юрий Бурлачко, вице-губернаторы, руководители министерств и ведомств региона.