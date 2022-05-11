Ларс встал на 1 500 фур

11 мая. 16:23

Вице-премьер Северной Осетии Ирбек Томаев сообщил о том, что в настоящее время на Военно-Грузинской дороге в Северной Осетии в направлении на выезд из РФ образовалась очередь из 1 560 большегрузов.

"В настоящее время Транскам и Военно-Грузинская дорога открыты. По Военно-Грузинской дороге на территории республики находится 1 560 единиц транспорта", - сказал он в ходе аппаратного совещания.

По его словам, затор произошел вследствие увеличения потока большегрузного транспорта по Военно-Грузинской дороге, в то время как пропускная способность таможни в Северной Осетии остается на прежнем уровне — до 900 большегрузов в сутки.

Кроме того, движение осложняет ремонт таможенного пункта пропуска с грузинской стороны, работы планируют завершить к концу года.