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В Германии сообщили о "смерти" "Северного потока-2" из-за событий на Украине

В Германии сообщили о &quot;смерти&quot; &quot;Северного потока-2&quot; из-за событий на Украине

Власти Германии в свете ситуации вокруг Украины считают проект "Северный поток-2" мертвым. Об этом заявила сегодня представитель министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ Анника Айнхорн.

По ее мнению, "Северный поток-2" после 24 февраля 2022 года "действительно умер". Айнхорн отметила, что в министерстве пока не видят основания для изменения позиции по газопроводу, передает ТАСС.

Напомним, 22 февраля канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что правительство ФРГ приостанавливает сертификацию проекта "Северный поток-2" после признания Россией суверенитета Донецкой и Луганской народных республик.

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