Новый видеоэндоскоп помог кубанским врачам спасти пациента

11 мая. 16:14

Видеоэндоскоп, лишь недавно поступивший в одну из кубанских больниц, в умелых руках врачей помог спасти жизнь одному из пациентов.

Калининская ЦРБ получила новую видеоэндоскопическую диагностическую систему по программе "Модернизация первичного звена здравоохранения".

"На днях в хирургическое отделение поступил молодой мужчина с резкими болями в животе. УЗИ, рентгенологическое и лабораторное исследования патологию не показали. Однако боли у пациента усиливались, и при выполнении видеогастроскопии выявили прикрытую перфоративную язву двенадцатиперстной кишки. Хирург Андрей Селецкий своевременно провел операцию, сейчас жизни мужчины ничего не угрожает", - рассказала на своей странице в соцсетях вице-губернатор Кубани Анна Минькова, передает "АиФ-Юг".