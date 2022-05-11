В Ереване задержаны несколько участников оппозиционного автопробега

11 мая. 15:56

Полиция задержала в центре Еревана несколько участников оппозиционного автопробега. Инцидент произошел на подъезде автоколонны к центральной площади города, где находится правительство Армении.

Участники автопробега собирались въехать на площадь, однако сотрудники полиции преградили им путь. Правоохранители предложили оппозиционерам изменить маршрут, но те отказались. В результате полиция задержала несколько наиболее активных участников автопробега, их автомобили эвакуировали, передает РИА Новости.

Напомним, с 25 апреля в Армении проходят масштабные акции протеста против политики премьер-министра Никола Пашиняна, в которых участвуют сторонники блок бывшего президента страны Роберта Кочаряна "Армения", Республиканская партия Сержа Саргсяна, а также партии "Дашнакцутюн" и "Родина". Они считают, что политика премьера грозит Армении потерей государственности.