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Во Владикавказе приведут в порядок парк имени Коста Хетагурова

Во Владикавказе приведут в порядок парк имени Коста Хетагурова

Власти Владикавказа направят 95 млн рублей на благоустройство старейшего на Юге России парка имени Коста Хетагурова – его благоустроят по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды", - сообщил премьер-министр республики Борис Джанаев.

"Распоряжением правительства было принято решение о выделении 95 млн рублей для благоустройство центрального парка. Нужно составить план графика работ, чтобы гости и горожане никаких неудобств не испытывали", - рассказал премьер, передает ТАСС.

Напомним, Центральный парк имени Коста Хетагурова во Владикавказе является одним из старейших на Юге России: уже третий век это место - любимое для всех горожан.

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