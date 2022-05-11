Инфляция в Германии бьет 40-летние рекорды

11 мая. 15:51

Инфляция в Германии растет такими темпами, которых не наблюдалось за последние 40 лет заявил в среду на пресс-конференции министр финансов ФРГ Кристиан Линднер.

"Цены на многие товары и услуги растут так быстро, как это не наблюдалось за последние четыре десятилетия", - сказал он, пояснив, что кризис на Украине "стал поворотной точкой для многих областей германской политики".

Далее глава ведомства обратил внимание на то, что "общая экономическая ситуация кардинально меняется" в свете ситуации на Украине и последствий пандемии, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что правительство ФРГ на фоне событий на Украине скорректировало в сторону снижения прогноз по восстановлению экономики страны в 2022 году.