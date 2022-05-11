"Затяжная война": В чем ошиблась американская разведка?

Россия готовится к затяжной войне, предупреждает американская разведка. Так это или нет, давайте попытаемся выяснить вместе.

10 мая в Сенате США проходили слушания о положении дел на Украине. На этом заседании представители разведки сообщили, что президент России якобы готовится к "затяжной войне на Украине", и даже победа на востоке не положит конец конфликту. Россия после стамбульской встречи с украинской делегацией отвела войска от Киева, Чернигова и Сум, переориентировалась на освобождение Донбасса. Но, несмотря на это, как считают американские разведчики, силы России остаются в сложном положении.

В частности, директор национальной разведки США Эврил Хейнс заявила, что Владимир Путин намерен достичь целей "за пределами Донбасса", но "сталкивается с несоответствием между его планами и нынешними военными возможностями России". Первая женщина на этом посту Хейнс аргументирует логику Кремля так: Путин якобы рассчитывает на то, что из-за экономического кризиса, роста цен на нефть и дефицита продовольствия силы США и Европы иссякнут, и они не смогут помогать Украине, а значит, России будет легче проводить свою операцию. Американские разведчики также не исключают "более решительных мер" со стороны России, намекая на применение ядерного оружия.

Все вышеизложенное требует прояснения. Единственное, с чем трудно спорить, так это то, что Россия и Украина "в некотором роде зашли в тупик", как говорит директор разведывательного управления Министерства обороны США Скотт Д. Беррье. Он здесь имеет ввиду, конечно, военные действия, но его слова больше подходят к описанию дипломатического процесса. Уже больше месяца между Россией и Украиной не проводились публичные переговоры. Последний раз они были в Стамбуле, и наметился даже некоторый позитив. Но после событий в Буче обе стороны поставили исключительно на военную эскалацию. Киев больше говорить не хочет, и надеется американским и европейским оружием "победить" Россию.

Надеяться можно сколько угодно, правду определит поле боевых действий. Пока что преимущество и перевес на стороне России. Накануне российские военные при помощи сил ЛНР взяли Попасную и вышли к границам Луганской области. Половина задачи по освобождению Донбасса, можно сказать, выполнена. В Донецкой области ситуация сложнее, ибо здесь развернуты основные силы ВСУ. Идут по-прежнему тяжелые бои под Авдеевкой, Марьинкой, Угледаром и в других населенных пунктах. Некоторые эксперты считали, что к 9 мая Россия должна полностью взять Донбасс, но реальность совсем другая. Продвигаясь достаточно медленно на этом направлении, Россия оказывает давление на ВСУ с юга. Почти вся Херсонская область уже под контролем России. Предпринимаются попытки взять под контроль Запорожье, Николаев и Очаков. Кстати в последних двух портовых городах натовцы до спецоперации активно осваивались и строили военные базы.

Подробнее о боях вам расскажут военные эксперты, но чисто политически нельзя не заметить, что сейчас спецоперация России сконцентрирована исключительно на востоке. Помните, как-то командующий центрального военного округа Рустам Миннекаев говорил о коридоре в Крым и Приднестровье? Похоже, это были далеко не личные пожелания российского командира. Сегодня вице-премьер Крыма Георгий Мурадов заявил, что взятые на юге Украине территории станут российскими. Власти Херсонской области собираются обратиться к Путину с просьбой включить регион в состав РФ, заявил сегодня замглавы областной военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов. То есть все новые территории, которые Россия берет за пределами Луганскской и Донецкой областей, входят автоматически или в состав Крыма, или просто в состав РФ. На такое развитие событий недвусмысленно намекает то, что, например, в Херсоне уже введен в обращение рубль, а по радио и ТВ крутят российские каналы.

Судя по всему, спецоперация на юге может продолжаться еще долго, и ВС РФ будут брать максимум, сколько смогут. Теплая летняя погода будет облегчать эту задачу, но поставки вооружений из Европы и США создадут немало препятствий. Именно поэтому Россия наносит ракетные удары по приграничным западным регионам Украины, чтобы вывести из строя инфраструктуру и уничтожить сами поставки вооружений. Многие выводы американской разведки о несоответствии желаний и возможностей можно поставить под большое сомнение. Но заключение о готовности к "затяжной войне", в нашем случае "затяжной спецоперации", не кажется чем-то из ряда вон выходящим. Пока российские войска вместе с силами ДНР и ЛНР ведут бои и эти бои приводят к территориальным приобретениям, продолжение спецоперации кажется оправданным. Если бы бойцы год стояли на тех же позициях, тогда наверняка Минобороны России пересмотрело бы свою позицию. Пока такого не происходит, а значит, озвученные Миннекаевым и Мурадовым цели будут планомерно воплощаться в жизнь – то есть Украина будет полностью отрезана от Черного моря и сформируется коридор к Приднестровью. Все южные области будут включены в состав Крыма, а Приднестровье, вероятно, ждет официальное признание.

Если говорить об официальной позиции Кремля по двум вопросам – спецоперация и включение в состав РФ новых областей – она выглядит следующим образом. "Мы предлагаем ориентироваться на заявления президента (России – прим. ред.), который повторял и совсем недавно подтвердил, что специальная военная операция развивается по плану", - сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков при ответе на вопрос о том, как можно прокомментировать заявления американской разведки о затяжном конфликте. По теме Херсона Песков считает, что судьбу региона должны определить его жители. "Безусловно, быть или не быть такому обращению, должны решать все-таки жители Херсонской области. И определять свою судьбу тоже должны жители Херсонской области. И, конечно, это вопрос, который должен быть четко и тщательно выверен и оценен юристами и правовиками. Потому что, конечно, подобные судьбоносные решения должны иметь абсолютно четкую юридическую подоплеку, обоснование, быть абсолютно легитимными, так, как это было в случае с Крымом", - сказал он.

Американская разведка полагает, Россия рассчитывает на экономическую гибель Запада. Вот свежее подтверждение. Недавно в The Wall Street Journal вышла статья с кричащим заголовком: "Западные экономики скрипят от высоких цен на нефть и газ, и облегчения не предвидится". Из-за санкций Запада цены на нефть для домохозяйств в Европе взлетели на 40%. Это крупнейший нефтяной шок с арабо-израильской войны в 70-х годах. Растут цены не только на нефть, а на все - продукты, одежду, технику. Британские политики уже пророчат своей стране рецессию. Можно представить, что будет с европейской экономикой, если европейцы введут эмбарго не только на российскую нефть, но и на газ.

Очевидно, что Россия готовится к долгой изнурительной борьбе с Западом не только потому, что чувствует надвигающийся в Европе кризис. К этому Москву вынуждает бескомпромиссная позиция ЕС и США по отношению к России. Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель уже объявил, что Евросоюз ставит на силовое решение конфликта на Украине. Его позицию отзеркаливает украинский президент Владимир Зеленский, который тоже ставит на военную победу. А над всем эти маячат уши США, которые поддерживают и Европу, и Украину деньгами и оружием. Понимая, что Запад не снимет санкции и будет делать все для поражения России, Кремль будет вести бой до победного конца. Ведь альтернатива победе – поражение. Лучше выиграть, находясь под санкциями, чем проиграть, и санкции все равно останутся в силе. Украина здесь не является целью, а просто ареной борьбы Запада и России. Что касается применения ядерного оружия, то оно возможно только лишь если возникнет угроза существованию России. До этого далеко, и слава Богу.