Минюст Грузии призвал Саакашвили полечиться в клинике

11 мая. 15:10

Министерство юстиции Грузии призвало бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили воспользоваться предложением о переводе в гражданскую клинику "Вивамеди" для обследования и возможного лечения.

"Еще раз призываем осужденного Михаила Саакашвили, исходя из его же интересов, безоговорочно воспользоваться предложенными ему медицинскими услугами", - говорится в заявлении.

В министерстве подчеркнули, что предложение Специальной пенитенциарной службы Минюста об этапировании в гражданскую клинику было сделано в целях минимизации возможных рисков ухудшения состояния здоровья экс-главы государства по его же вине.

В заявлении также отмечается, что Минюст и входящая в его систему Специальная пенитенциарная служба выражают полное доверие лицензированным в Грузии медучреждениям и работающему там медицинскому персоналу. "Выражение необоснованного недоверия врачам и попытка без согласия вмешиваться в их деятельность, задерживает и препятствует осуществлению необходимых для здоровья медицинских мероприятий", - пояснили в министерстве.

Кроме того, в Минюсте обратили внимание на то, свидания с заключенным экс-президентом будут проходить в соответствии с законодательством и рекомендациями медицинского персонала. Министерство призывает политически ангажированных лиц воздерживаться от любых провокационных действий, которые мешают Саакашвили принять разумное для него решение.

Накануне министр юстиции Грузии Рати Брегадзе предложил перевести Михаила Саакашвили в клинику "Вивамед". Саакашвили дал добро на этапирование в клинику, которая обслуживает пенитенциарную систему, но при условии, что к нему постоянно будут пускать членов семьи, личного врача Николоза Кипшидзе и врачей из центра "Эмпатия", а также в рабочие часы депутатов и адвокатов.

Напомним, состояние Михаила Саакашвили, дважды объявлявшего голодовку в знак протеста, ухудшилось в начале мая. По словам членов консилиума врачей при народном защитнике Грузии, пенитенциарная служба не в силах предоставить экс-главе государства соответствующее медицинское обслуживание. Члены семьи Саакшавили требуют перевести его в клинику за границей с целью лечения. При этом в пенитенциарной службе Минюста Грузии опровергли распространяемую сторонниками бывшего президента информацию о резком ухудшении здоровья политика.