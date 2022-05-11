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Минразведки арестовало двоих европейцев, пытавшихся "посеять хаос" в Иране

Минразведки арестовало двоих европейцев, пытавшихся &quot;посеять хаос&quot; в Иране

Иранское министерство по делам разведки арестовало двоих европейских граждан, которые якобы предприняли попытки дестабилизировать ситуацию в стране.

Сотрудники министерства следили за арестованными с момента их прибытия в страну. По данным ведомства, оба они являются разведчиками, планировавшими использовать местных жителей для создания кризисных ситуаций в Иране, - передает "Интерфакс" со ссылкой на иранское информационное агентство Tasnim.

Министерство по делам разведки Ирана сообщило об аресте европейцев на фоне визита в Тегеран главного переговорщика из Брюсселя Энрике Моры, прибывшего в иранскую столицу на переговоры о ядерном соглашении.

Информация о гражданстве арестованных не сообщается.

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