Минразведки арестовало двоих европейцев, пытавшихся "посеять хаос" в Иране

11 мая. 14:54

Иранское министерство по делам разведки арестовало двоих европейских граждан, которые якобы предприняли попытки дестабилизировать ситуацию в стране.

Сотрудники министерства следили за арестованными с момента их прибытия в страну. По данным ведомства, оба они являются разведчиками, планировавшими использовать местных жителей для создания кризисных ситуаций в Иране, - передает "Интерфакс" со ссылкой на иранское информационное агентство Tasnim.

Министерство по делам разведки Ирана сообщило об аресте европейцев на фоне визита в Тегеран главного переговорщика из Брюсселя Энрике Моры, прибывшего в иранскую столицу на переговоры о ядерном соглашении.

Информация о гражданстве арестованных не сообщается.