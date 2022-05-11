Австрия заявила о готовности стать посредником между Украиной и РФ

11 мая. 14:44

Австрия готова предоставить посреднические и дипломатические услуги для достижения долгосрочного мира между Украиной и России, заявил президент Австрии Александер Ван дер Беллен.

По его словам, это станет возможно, когда завершатся военные действия.

"Австрия в качестве нейтрального государства будет делать все, если когда-то ситуация успокоится, чтобы как нейтральное государство предложить свои посреднические услуги, дипломатические услуги, чтобы прийти к долгосрочному миру", - сказал он по итогам переговоров в Вене с генсеком ООН Антониу Гутерришем.