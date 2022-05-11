СМИ: в торговом центре в турецкой Бурсе рухнул потолок, возможны жертвы

11 мая. 14:28

Сегодня из-за пожара в торговом центре в турецкой Бурсе рухнул потолок, на место выехали бригады скорой помощи, поскольку под завалами могут оставаться люди, - передает телеканал A Haber.

"В магазине в торговом центре в Бурсе обрушился потолок. После эвакуации входы в торговый центр были закрыты", - передает РИА Новости со ссылкой на телеканал

Полиция, пожарная команда и спасатели прибыли на место происшествия в кратчайшие сроки и уже приступили к работе - идет поиск людей под завалами.

"Люди из торгового центра были эвакуированы, а вход в него был закрыт", - уточнил телеканал.