В Крыму будет гид по санаторно-курортной инфраструктуре

11 мая. 14:13

Ученые Крымского федерального университета (КФУ) создают прототип цифрового гида по истории санаторно-курортной инфраструктуры Крыма советского периода, - сообщила руководитель проекта, профессор кафедры рекламы, связей с общественностью и издательского дела Института медиакоммуникаций, медиатехнологий и дизайна КФУ Диана Буркальцева.

Цифровой гид будет представлять собой интерактивное средство информации, предоставляющее набор разнообразных данных об объектах культурного наследия. Также он будет демонстрировать памятники архитектуры, которые не включены в традиционные экскурсионные маршруты.

"Основа проекта - набор детализированных цифровых моделей культурных объектов, объединенных в едином окне интерфейса. При помощи компьютерного моделирования будет создана цифровая модель архитектурного памятника. Гид будет также дополнен специальными мультимедийными решениями, которые создают эффект присутствия, и будет содержать краткую историческую информацию об объекте", – рассказала Диана Буркальцева, передает "АиФ-Крым".

Сначала гид испытают на объектах санаторно-курортного комплекса Евпатории, которая в советский период была им круглогодичным климатическим курортом, а впоследствии эти решения можно масштабировать в пределах всего региона. Цифровой гид сможет открыть новые возможности развития санаторно-курортной инфраструктуры Крыма, а полученные в ходе исследования данные можно будет использовать для оптимизации работ по паспортизации объектов культурного наследия, - отметила руководитель проекта.