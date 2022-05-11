Власти Херсонской рассказали о работе Северо-Крымского канала

11 мая. 13:55

Заместитель главы Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил о том, что Северо-Крымский канал (СКК) работает на территории области в полную мощность.

"Весь СКК взят под контроль. И Республика Крым будет наполнена водой, он будет функционировать в полном объеме", - заверил он в ходе пресс-конференции.

Далее чиновник подчеркнул, что железнодорожное сообщение между Херсонской областью и Крымом возобновлено, однако в настоящее время оно используется исключительно для военных целей. "Но пассажирское сообщение будет восстановлено, это вопрос времени", - добавил Стремоусов.