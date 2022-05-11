Страны ЕАЭС активизировали работу на фоне санкций Запада

11 мая. 13:45

Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) активизировали свою работу на фоне ожидающегося шестого пакета санкций против России. Об этом заявил председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович.

Он назвал слабостью стран Запада ужесточение санкций в отношении России и Беларуси. "Эти санкции, которые нам предъявляются в России, в Беларуси, это признак слабости тех государств, которые не могут конкурировать с нашими странами и пытаются использовать некие силовые запрещенные методы, которые в принципе противоречат нормам Организации объединенных наций (ООН) и цивилизованному сотрудничеству", - поведал председатель ЕЭК.

Мясникович отметил, что сплоченность государств ЕАЭС дает хорошие результаты. "У нас есть все - интеллектуальные ресурсы, у нас полная продовольственная обеспеченность внутри союза", - цитирует его ТАСС.

Председатель ЕЭК добавил, что эта сплоченность проявилась в реализации новых проектов. "Активизировалась работа научно-технической сферы, вузы наши активнее работают над этим", - пояснил он.

Кроме того, Мясникович обратил внимание на то, что по итогам 2021 года объем взаимной торговли между странами ЕАЭС вырос на треть. "Растет взаимная кооперация. Это говорит о том, что у нас есть чем торговать. И мы можем полностью обеспечивать себя как продукцией промышленного производства, так и сельскохозяйственного назначения", - заключил председатель ЕЭК.