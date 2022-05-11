Рынки Северной Осетии станут объектами особого внимания огнеборцев

11 мая. 13:21

Премьер-министр Северной Осетии Борис Джанаев после пожара на рынке во Владикавказе в ходе аппаратного совещания поручил МЧС и правоохранительным органам провести совместную проверку всех рынков региона на соответствие требованиям пожарной безопасности.

"Хотел бы попросить проверить рынки на соответствие всех требований. Проведите все мероприятия по проверке пожарной безопасности, чтобы таких инцидентов у нас больше не было", - потребовал Джанаев, передает "Интерфакс".

Как сообщил первый заместитель главы ГУ МЧС региона Николай Иванов, горевший рынок "Викалина" последний раз проверялся в 2019 году, а для расследования причин пожара на рынке изъяты ряд предметов, взяты объяснения с нескольких десятков человек.

Подготовлен запрос на объем ущерба, продолжается работа с органами прокуратуры, планируется назначить химическую экспертизу, - отметил Иванов

Напомним, 6 мая на рынке "Викалина" загорелся один из ангаров, после чего олгонь перекинулся на три вещевых ангара. Площадь пожара составила 4500 кв м.