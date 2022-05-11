Крым ждет резкое похолодание

11 мая. 13:20

Согласно прогнозам синоптиков, в Крыму резко похолодает – ночные температуры местами составят – 2 градуса.

В связи с этим ГУ МЧС по Крыму объявило в регионе штормовое предупреждение. "По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ночью и утром 11, 12 мая в степных и предгорных районах Крыма на поверхности почвы ожидаются заморозки до - 2 градусов", - сообщает экстренное ведомство.

Уточняется, что в связи с резким скачком температуры есть вероятность ЧС и происшествий, связанных с повреждением и гибелью сельскохозяйственных культур, возможным повреждением цветущих и распустившихся почек ранних косточковых культур.