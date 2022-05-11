На Ставрополье осудили мужчину, пытавшегося отучить жену курить

11 мая. 13:15

В Ставропольском крае осудили за умышленное уничтожение чужого имущества жителя Арзгирского округа, пытавшегося отучить свою жену от электронных сигарет. Об этом сообщили в пресс-службе судебных участков мировых судей Ставропольского края, в

Конфликт между супругами произошел в феврале 2022 года.

Мужчина отметил, что его разозлило курение жены, поскольку женщина, как он считает, не должна себя так вести. Он решил снять на видео действия супруги и показать ролик родственникам. Женщина начала снимать его в ответ. На эмоциях гражданин выхватил мобильный телефон из ее рук и разбил его об стену кухни.

Сумма причиненного ущерба составила 10 571 рубль 25 копеек. Мужчина признал свою вину. Суд оштрафовал его на 10 тыс рублей. Он компенсировал ущерб, нанесенный жене, передает "Победа26".