Транскаспийский транспортный маршрут набирает популярность

11 мая. 12:58

Роль Транскаспийского международного транспортного маршрута в связи с меняющейся геополитической обстановкой значительно возросла, - заявил сегодня на казахстано-турецком бизнес-форуме в Анкаре президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"После присоединения морского порта Курык к коридору время перевозки грузов из Хоргоса в Стамбул сократилось в пять раз. Мы начали диверсифицировать маршруты экспорта нефти в Китай и Европу, в том числе с использованием турецких транспортных коридоров. Начались работы по увеличению пропускной способности нефтепроводов и модернизации морских портов Актау и Курык", – подчеркнул Токаев.

Напомним, Транскаспийский международный транспортный маршрут проходит от китайско-казахстанской границы через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию в Европу.