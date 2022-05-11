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Лавров рассказал, с чем связаны проблемы с продовольствием в мире

Лавров рассказал, с чем связаны проблемы с продовольствием в мире

Проблемы с продовольствием в мире связаны исключительно с незаконными санкциями стран Запада. Такое заявление после переговоров с представителями властей Омана сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что действия России никак не повлияли на мировые проблемы с продовольствием.

"Наши действия никоим образом не влияли, не могут влиять на те проблемы, о которых сейчас упомянули и которые были созданы исключительно запретами, незаконными санкциями, которые были введены западными странами", - цитирует его РИА Новости.

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