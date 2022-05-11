В Казахстане начнут производить турецкий беспилотник ANKA

11 мая. 12:46

Турция и Казахстан откроют совместное производство турецкого БПЛА ANKA.

В среду турецкая компания аэронавтики и космической промышленности (TUSAS) и Kazakhstan Engineering подписали меморандум о взаимопонимании по совместному производству ANKA в Казахстане.

В соответствии с достигнутой договоренностью, казахской стороне будет передана соответствующая технология. Казахстан станет первым центром производства беспилотников ANKA за рубежом.

Данный БПЛА имеет максимальную взлетную массу порядка 1700 кг и может оставаться в небе более 30 часов с полезным грузом в 350 кг. Максимальная высота подъема аппарата - 30 тыс футов, дальность - до 250 км.

Турция начала экспорт беспилотников ANKA в Казахстан в 2021 году.

Локализация производства позволит обучить сотрудников данной области в Казахстане и укрепить потенциал страны в производстве дронов.