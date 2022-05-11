В Дагестане заработала горячая линия по поддержке тяжелобольных детей

11 мая. 12:25

При поддержке Агентства стратегических инициатив (АСИ) в Дагестане запустили горячую линию для родителей тяжелобольных детей, которые не могут получить или оплатить необходимое лечение для ребенка, - сообщает министерство здравоохранения региона.

"В Дагестане начала работу благотворительная служба поиска медицинской помощи "Верное направление" - горячая линия для родителей тяжелобольных детей, которые не могут получить или оплатить необходимое лечение для ребенка. Проект реализуется при поддержке правительства региона, АСИ, Общероссийского народного фронта, фонда "Росконгресс", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

На горячую линию можно обратиться, если возникли сложности с получением или оплатой лекарственных препаратов, назначенного лечения, технических средств реабилитации, необходимых ребенку обследований.

Специалисты службы проверят возможность получения помощи от государства, помогут собрать необходимые пакеты документов и будут сопровождать каждый конкретный случай до момента получения помощи. Телефон бесплатной горячей линии - 8(800)303-30-30, сайт проекта: www.vernap.ru, - добавили в пресс-службе.