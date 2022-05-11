В Крыму спасли туристку

11 мая. 12:25

В пресс-службе главка регионального МЧС сообщили о том, что в горно-лесной местности Старого Крыма в Кировском районе республики, сотрудники ведомства спасли травмированную туристку.

Уточняется, что инцидент произошел в двух километрах от монастыря Сурб-Хач в сторону Сурб-Степанос. "По прибытию на место происшествия было установлено, что, передвигаясь по лесной тропе, женщина сломала ногу и не могла самостоятельно передвигаться", - сообщает главк.

Уточняется, что пострадавшую сначала эвакуировали в безопасное место, в затем передали медикам. В настоящее время женщина находится в больнице.